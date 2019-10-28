У чернігівській школі, де виявили гепатит — карантин до кінця тижня

У ЗОШ №7 міста Чернігова, де зафіксовано спалах захворюваності на гепатит типу "А", навчальний процес зупинили до кінця поточного тижня.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Рішенням комісії навчання у школі призупинили до кінця тижня. Всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як розповів кореспондентові Укрінформу громадський діяч і батько двох учнів школи №7 Олександр Бондарєв, про епідемію гепатиту він дізнався випадково у п’ятницю. Того ж дня чимало батьків із власної ініціативи повели своїх дітей на аналізи, причому не тільки в державні лабораторії, а й у приватні. Масове здавання крові триває й сьогодні. За неофіційною статистикою, зазначив Бондарєв, хворих на гепатит уже 23 людини. І тому сьогодні багатьох дітей батьки не відпустили до школи.

Співрозмовник зазначив, що про гепатит у школі її керівництво знало ще минулого понеділка, але намагалося проблему замовчати. І тільки розголос громадськості змусив владу давати офіційну інформацію і вживати заходів.

До речі, у коментарях під постом Бонадарєва у Facebook є допис про те, що інфекція могла поширитись не від працівниці харчоблоку, яка недавно проходила обстеження і отримувала допуск до роботи, а від дитини, яка захворіла ще 11 жовтня.

Як повідомляло агентство, офіційно на сьогодні, 28 жовтня, на вірусний гепатит у школі захворіло 16 дітей. За фактом спалаху хвороби поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).