Фото із Зеленським: вчителі Золотого заявляють, що до сепаратизму не причетні

Вчительки, з якими фотографувався Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в м. Золоте-4 на лінії розмежування, до сепаратизму не причетні. Жодна з них не має відношення до фото з проросійського мітингу в Луганську, зробленому в 2014 році.

Про це у відеосюжеті заявили вчителі навчального закладу, яких звинуватили в сепаратизмі.

“Ніколи в житті на жодному мітингу я не була. Подивіться на фото і переконайтеся, що на ньому зображення не моє. Я працюю, працювала і надалі працюватиму на улюбленій роботі і навчатиму дітей”, - каже вчитель Світлана Бурлакова.

Її колега Світлана Григор наголошує, що сприйняла фейк як чийсь поганий жарт, від якого досі залишається осад.

Директор Золотівської філії загальноосвітньої школи №5 Галина Єремєєва також шокована фейком, в якому облили брудом колектив вчителів.

“Не думали, що станемо жертвами інформаційної атаки. З цими людьми я працюю... з однією вже 25 років, з другою — більше 10-ти років”, - каже Галина Єремєєва.

Вона також спростувала інформацію про те, що школа, яку відвідав Зеленський, не існує, що її закрили.

“Вся справа в тому, що вчасно не змінили табличку. Як школа ми існували до 2015 року. Після реформи школа стала філією”, - каже Єремєєва.

Вона показує саме приміщення школи, в якій, за її словами, займається 35 дітей.

“Вони сюди приходили навіть під час обстрілів. Зараз у школярів канікули, а у вчителів канікул немає, тому ми всі на роботі”, - наголошує Єремєєва.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський провів дві доби у Золотому, де спілкувався з вчителями та лікарями. На сторінці Президента у Facebook було розміщено фото його зустрічі з вчителями.

Тоді ж деякі користувачі соцмереж написали, що школа, на фоні якої зроблено фото, не працює, і на фото не вчителі, а актори. В соцмережу також потрапило фото, де дві жінки, схожі на тих, хто стоїть поруч с Зеленським, фігурують на зображенні 2014 року в Луганську під час проросійського мітингу.

У відповідь на звинувачення новопризначений голова Луганської ОДА Сергій Гайдай запросив бажаючих в Золоте “побачити неіснуючу школу, поспілкуватися з неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей”.

Гайдай також уточнив, що ЗОШ №7 м.Золоте-4 Попаснянського району є філією опорного навчального закладу Золотівська загальноосвітня школа №5 з 2016 року. Там навчається 35 учнів 1-9 класів. Закриття школи не планується.