Голова Луганської ОДА запросив бажаючих до школи з "акторами", яку відвідав Зеленський

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай запросив бажаючих до школи в м.Золоте, де Президент Володимир Зеленський зустрічався з вчителями, щоб спростувати повідомлення в Інтернеті, що школа не працює, а на фото не вчителі, а актори.

Про це Гайдай написав в Facebook.

«Тільки що прочитав на декількох інтернет ресурсах, що Президент України Володимир Зеленський зустрічався у Золотому не з вчителями загальноосвітньої школи 1-2 ступенів, а з акторами...... Як голова Луганської обласної державної адміністрації, хочу офіційно ЗАПРОСИТИ людину, на допис якої посилаються видання та всі колективи інтернет ресурсів, які опублікували цю маячню, у м. Сєвєродонецьк для подальшої екскурсії в Золоте (ще його називають Родіна). Побачите неіснуючу школу, поспілкуєтесь з неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей..... Тож з середи по п’ятницю включно, чекаю "зрадофілов" щодня з 7:30 у себе в кабінеті. Довше чекати не зможу, бо треба передати вчителям принтер і комп’ютер”, - йдеться в дописі.

Гайдай також уточнив, що ЗОШ №7 м.Золоте-4 Попаснянського району є філією опорного навчального закладу Золотівська загальноосвітня школа №5 з 2016 року. Там навчається 35 учнів 1-9 класів. Закриття школи не планується.

Водночас він залишив без відповіді питання користувачів, чи підтримували деякі з цих вчителів у 2014 році окупантів з російськими прапорами, про що свідчать фото, розміщені в соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський провів дві доби у Золотому, де спілкувався з вчителями та лікарями. На сторінці Президента у Facebook було розміщено фото його зустрічі з вчителями.

Тоді ж деякі користувачі соцмереж написали, що школа, на фоні якої зроблено фото, не працює. В соцмережу також потрапило фото, де дві жінки, схожі на тих, хто стоїть поруч с Зеленським, фігурують на фото 2014 року поруч з російськими загарбниками в Луганську.