У школах Лисичанська осінні канікули продовжили до 3 листопада

У Лисичанську на Луганщині канікули в школах подовжено ще на тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Лисичанської міської ради.

«З метою дотримання належного температурного режиму освітнього процесу в умовах зниження температури атмосферного повітря та проведення пусконалагоджувальних робіт на системах теплопостачання осінні канікули у закладах загальної середньої освіти міста подовжено до 03.11.2019 включно», - йдеться у повідомленні.

Відтермінування початку занять здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 01.10.2019 № 482 «Про початок опалювального сезону 2019-2020 років у м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля».

Як повідомлялося, через багатомільйонну заборгованість на минулому тижні було відключено від електропостачання об’єкти комунального підприємства «Лисичанськводоканал».

Подачу електрики тимчасово відновили, але це призвело до численних поривів труб, що не дозволяє повноцінно заповнити водою систему опалення в місті.