У Лисичанську через аварії без води - 30 тисяч споживачів

Ліквідація аварійної ситуації у зв’язку з поривами на мережах водопостачання ЛКСП «Лисичанськводоканал» - головне питання порядку денного сьогоднішнього засідання Лисичанської місцевої комісії по ТЕБ і НС.

Про це повідомляє пресслужба Лисичанської міської ради.

«23 жовтня, після подачі електричної енергії на об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» та відновлення водопостачання, стались прориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вул. Московська, діаметром 300 мм по вул. Постишева, діаметром 600 мм по вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм по вул. Незалежності», - доповів директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» Сергій Лозиченко.

За його словами, без водопостачання та водовідведення зараз залишається близько 30 000 жителів м. Лисичанська, закрите пологове відділення ЦМЛ ім. Тітова, школи та дитячі садочки.

Комісія рекомендувала виконавчому комітету Лисичанської міської ради виділити із місцевого матеріального резерву для усунення аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах ЛКСП «Лисичанськводоканал» дизельне пальне у кількості 200 літрів та Лисичанському міському управлінню ГУ ДСНС України у Луганській області дизельне пальне у кількості 100 літрів для підвозу води.