Під Львовом через аварію водогону підтопило школу-інтернат

Прорив магістрального водогону підтопив спортивні приміщення школи-інтернату у місті-супутнику Львова - Винниках. Бригади ЛКП “Львівводоканал” проводять ремонт на аварійній ділянці.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“На вихідних у Винниках, поблизу школи-інтернату, трапилися аварії на магістральному водогоні, який забезпечує водою мешканців Личаківського району міста Львова та м. Винники. Унаслідок витоку було підтоплено підвальні приміщення інтернату, відтак довелося зупинити підкачування води з насосної станції «Винники» для проведення ремонтних робіт”,- зазначено у повідомленні.

Як зазначила речниця ЛКП “Львіввдканал” Уляна Горбата, орієнтовно у четвер буде підключено нову ділянку водогону.

В ЛКП зазначають, що аварійна ситуація викликана вкрай поганим технічним станом трубопроводу на усій його протяжності, а це понад 20 кілометрів мережі. Дві гілки магістрального водогону «Кривчиці-Винники» та «Винники-Довга» були прокладені в 80-ті роки ХХ століття, вони є вкрай зношеними. Торік ремонтні бригади підприємства виїжджали 591 раз на ліквідацію проривів.

У 2019 році роботи із заміни водогону тривають на кількох ділянках.

Фото: ЛМР