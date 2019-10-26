"Оборудки" з ремонтом мосту: суд заарештував заступника Філатова

Суд заарештував заступника міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті мосту.

Про це повідомляє Прокуратура Дніпровської області.

"На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу затримано заступника міського голови – директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, якого раніше було оголошеного у розшук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за версією слідства, вказана особа разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Вказаному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.

Як відомо, Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект).

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Проте ремонт весь час затягувався.

12 липня цього року Президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер мав піти з посади. Міст відкрили 7 вересня. Раніше Філатов пояснював, що після реконструкції верхньої частини мосту, займуться його нижньою та підводною частинами.

З 2017 року під час ремонтних робіт мосту неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину. Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом. За зловживання, зокрема, перевищення ціни будівельних робіт в кошторисі на реконструкції мосту повідомлено про підозру семи особам, серед яких заступник мера Дніпра, головний інженер, начальник ділянки.

Фото: facebook.com/Mykhailo Lysenko