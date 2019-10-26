Поліція за годину знайшла "мінера" Запорізької АЕС

На Черкащині поліція затримала чоловіка, який 25 жовтня повідомив про те, що Запорізька атомна електростанція замінована.

Про це повідомляє Національна поліція.

"В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили псевдомінера менше, ніж за годину. Неправдиве повідомлення про замінування надав житель одного із сіл Чорнобаївського району. За місцем його проживання поліцейські виявили телефон, з якого чоловік здійснив дзвінок. Зловмисник у вчиненому зізнався", - йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. За вказаним фактом Чорнобаївським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.