В Одесі "мінували" залізничний міст

У суботу, 19 жовтня, невідомі зателефонували до поліції Одеси та повідомили про замінування залізничного мосту Корнюшина.

Повідомлення про мінування мосту за адресою вулиця Степова 6-А надійшло на лінію 102 о 18:15, повідомили в пресслужбі поліції. До мосту виїхали вибухотехніки та поліціянти, які перевіряють об'єкт і прилеглу територію. Читайте також: У Львові й Одесі "замінували" лікарні Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий надав повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.