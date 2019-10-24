Сироватка проти дифтерії надійде в Україну протягом місяця

Протягом місяця в Україну має надійти чергова партія сироватки, яка використовується при лікуванні дифтерії.

Про це на брифінгу стосовно ситуації з дифтерією на Закарпатті розповів директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступні поставки сироватки плануються протягом місяця. Це планова поставка, яка була запланована на грудень, ми зараз очікуємо її. Це закупівлі, які були заплановані на початку року”, - сказав Курпіта.

Він також повідомив, що в бюджеті на 2019 рік закладено 36 млн грн на закупівлю сироваток.

Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях.

Стосовно вакцин проти дифтерії, то за інформацією ЦГЗ, станом на 1 жовтня в Україні є 4 млн 908 тис. доз вакцини для дорослих, з терміном придатності до 2021 року.

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У Закарпатті в наявності 110 тис. доз вакцини, чого за словами Курпіти, має вистачити для забезпечення профілактики.