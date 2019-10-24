Львівський аеропорт повідомив про затримку п'яти рейсів

Внутрішні й закордонні авіарейси з/до Львова затримуються через несприятливі погодні умови й попередні порушення графіка.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів" на сторінці в Facebook.

"Виліт рейсу SQP141 Київ (Бориспіль) – Львів затримується до 13:00 (плановий виліт із Борисполя 06:00). Причина затримки – несприятливі метеоумови... Виліт рейсу SQP142 Львів – Бориспіль затримується до 18:40 (за графіком 13:00). Причина затримки – пізнє прибуття літака із попереднього рейсу", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, виліт рейсу SQP895 Львів – Прага затримується до 14:40 (за графіком – 08:00), рейсу SQP896 Прага – Львів – до 16:30 (плановий виліт із Праги о 10:35). Причина затримки – пізнє прибуття літака із попереднього рейсу.

Рейс 7132/7131 буде виконувати авіaкомпанія Буковина BKV7132/7131. Рейс Львів – Шарм-ель-Шейх відбудеться згідно з планом о 14:25, а рейс Шарм-ель-Шейх – Львів затримається до 19:15.