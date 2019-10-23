Кабмін знайшов 5,4 мільйона на зарплати вчителям, які перекривали трасу на Житомирщині
Укрінформ
Кабінет міністрів виділив 5,4 млн грн для виплати зарплатних боргів вчителям із Лугинської ОТГ, які перекривали трасу Київ-Ковель.
Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«Сьогодні Кабінетом міністрів України було прийнято рішення виділити 5,48 млн грн для виплати заборгованості вчителям Лугинського району», - написав Бунечко.
Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня близько 100 вчителів із Лугинського району Житомирщини перекривали трасу Київ-Ковель, намагаючись у такий спосіб привернути увагу до заборгованості із зарплати.
Згодом голова ОДА пояснив, що зарплатні борги виникли через помилку, допущену економічним відділом Лугинської ОТГ.