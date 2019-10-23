Кабмін знайшов 5,4 мільйона на зарплати вчителям, які перекривали трасу на Житомирщині

Кабінет міністрів виділив 5,4 млн грн для виплати зарплатних боргів вчителям із Лугинської ОТГ, які перекривали трасу Київ-Ковель.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Сьогодні Кабінетом міністрів України було прийнято рішення виділити 5,48 млн грн для виплати заборгованості вчителям Лугинського району», - написав Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня близько 100 вчителів із Лугинського району Житомирщини перекривали трасу Київ-Ковель, намагаючись у такий спосіб привернути увагу до заборгованості із зарплати.

Згодом голова ОДА пояснив, що зарплатні борги виникли через помилку, допущену економічним відділом Лугинської ОТГ.