Вчителям, які перекривали на Житомирщині трасу, виплатять зарплату – голова ОДА
Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«Невдовзі освітянам Лугинської ОТГ буде виплачено заробітну плату в повному обсязі», - написав Бунечко.
За його словами, вчителі не отримують свою зарплатню з липня через помилку в розрахунках економічного відділу ОТГ, у результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету, який покриває видатки на фонд заробітної плати.
Голова ОДА зауважив, що на найближчому засіданні уряду приймуть рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ.
«Також звертаю увагу керівництва громади щодо оптимізації мережі навчальних закладів», - додав Бунечко.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 19 жовтня, близько 100 вчителів із Лугинського району перекривали трасу Київ-Ковель, намагаючись у такий спосіб привернути увагу до заборгованості із зарплати.
фото: Facebook