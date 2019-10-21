Вчителям, які перекривали на Житомирщині трасу, виплатять зарплату – голова ОДА

Вчителям із Лугинської ОТГ на Житомирщині, які перекривали трасу Київ - Ковель через зарплатні борги, виплатять заробітну плату.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Невдовзі освітянам Лугинської ОТГ буде виплачено заробітну плату в повному обсязі», - написав Бунечко.

За його словами, вчителі не отримують свою зарплатню з липня через помилку в розрахунках економічного відділу ОТГ, у результаті чого бюджет громади недоотримав 5,48 млн грн освітньої субвенції з держбюджету, який покриває видатки на фонд заробітної плати.

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Голова ОДА зауважив, що на найближчому засіданні уряду приймуть рішення щодо виділення необхідної суми для Лугинської ОТГ.

«Також звертаю увагу керівництва громади щодо оптимізації мережі навчальних закладів», - додав Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 19 жовтня, близько 100 вчителів із Лугинського району перекривали трасу Київ-Ковель, намагаючись у такий спосіб привернути увагу до заборгованості із зарплати.

фото: Facebook