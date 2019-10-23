Реформа передбачає скорочення депутатів обласних і місцевих рад - Корнієнко

У рамках реформи децентралізації планується скорочення кількості депутатів обласних і місцевих рад.

Про це журналістам розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо кількості депутатів в облрадах. Ми плануємо переглянути ті кількості, які є зараз, щоб більш ефективно було. Десь на третину приблизно їх зменшити", - сказав Корнієнко.

Депутат також анонсував скорочення кількості депутатів місцевих рад майже вдвічі.

"У нас зараз близько 100 тисяч депутатів місцевих рад. Їх буде близько 60 тисяч. Тобто майже вдвічі зменшиться кількість депутатів місцевих рад", - наголосив він.