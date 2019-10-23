На Донбасі проходить форум про відновлення миру під егідою ООН

У місті Святогірськ Донецької області проходить Форум «Програма ООН з відновлення та розбудови миру для реформ на сході України», який зібрав 120 учасників.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Донецькій обласній держадміністрвції.

«Форум «Програма ООН з відновлення та розбудови миру для реформ на сході України» розпочався 22 жовтня у Святогірську. Дводенний захід зібрав 120 учасників, серед яких – представники органів місцевого самоврядування та державної влади, громадських організацій, медіа та міжнародної спільноти», - поінформували в ОДА.

Там зазначили, що особливо важливою стала участь у панельних дискусіях представників 36-ти цільових громад та 30 посадовців обласних та місцевих держадміністрацій Донецької та Луганської областей, які спільно підбили підсумки в середині другого етапу реформи місцевого самоврядування, що відбувається впродовж 2019 – 2020 років.

Привітали учасників форуму постійна представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева, заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода, керівниця відділу співробітництва Посольства Швейцарії Ніколь Рудер, радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування Представництва Європейського Союзу в Україні Бенедикт Геррманн, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз.

В ОДА нагадали, що Програма ООН із відновлення та розбудови миру є спільною ініціативою, що втілюється чотирма агенціями ООН – Фондом народонаселення UHPA, Програмою розвитку ООН, міжнародною організацією «ООН Жінки» й Продовольчою та сільськогосподарською програмою ООН ФАО.