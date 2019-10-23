Бабак вважає, що сьогодні немає підстав створювати регіони з особливим статусом

Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак наголосила, що в рамках реформи децентралізації немає підстав створювати регіони з особливим статусом.

Про це урядовець сказала журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про реформу децентралізації, то ми розуміємо, що на сьогодні підстав створювати регіони з особливим статусом немає. І зокрема, робоча група, яка працює по змінах до Конституції, не пропонує створювати жодних територій з особливим статусом. У нас має бути повсюдність місцевого самоврядування, включаючи території, які сьогодні тимчасово окуповані", - сказала міністр.

Вона підкреслила, що саме в такий спосіб громадяни України, які сьогодні проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть повноцінно реалізувати своє право на самоврядування та самовизначення.

Фото: kmu.gov.ua