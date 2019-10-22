Розвиток Карпат: у Чернівецькій області готові реалізувати проєктів на 3 мільярди

До Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки, яку днями затвердив уряд, від Чернівецької області направили 59 проєктних пропозицій на суму 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. Від Чернівецької області було направлено 59 проєктних пропозицій на загальну суму 3,1 млрд грн по чотирьох пріоритетних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Найбільше проєктів запланували реалізувати за напрямком розбудови інфраструктури. Подали 18 пропозицій на суму 2,4 мільярда гривень.

За напрямком розвитку туристичного потенціалу та безпеки територій подали 17 пропозицій на суму майже 300 мільйонів гривень. Ще по 12 проєктів подали за напрямками: формування конкурентної економіки гірських територій та екологічна безпека і природоохоронні заходи.

Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.