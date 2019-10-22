У Кабміні прогнозують інфляцію 5,5% на кінець 2020 року

В уряді прогнозують, що до кінця наступного року рівень інфляції в Україні не перевищить 5,5%.

Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство економіки зараз переглядає рівень інфляції у бік зниження, наближаючи до цілей Національного банку. Як і НБУ, ми вважаємо, що наступного року інфляція знизиться до цільового коридору, ну і по споживчій інфляції ми на кінець наступного року очікуємо 5,5 відсотків", - сказав Ніколайчук.

За його словами, очікується у наступному році також зниження курсу гривні. Якщо в поданому раніше на розгляд Верховної Ради проєкті держбюджету на 2020 рік показники спочатку було розраховано за курсом 28,2 грн/дол., то тепер в уряді бачать підстави до зменшення, зазначив він. "Ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів і, відповідно, у наступному році курс ми також закладаємо не на такому високому рівні, як це було у прогнозі. Більше детально ми повідомимо після того, як уряд затвердить", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.