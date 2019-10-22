Економіка України наступного року зросте на 3,5-3,7% - Милованов

Прогнози зростання економіки України становлять 3,5-3,7% у 2020 році.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна буде мати у цих прогнозах на 2020 рік цифри 3,5-3,7%", - заявив Милованов.

За його словами, має бути декілька прогнозів щодо зростання економіки України від міжнародних партнерів. Так, зокрема, прогноз зростання Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки - 3,7%. Прогноз МВФ буде схожий за показниками, хоча не виключений трохи менший показник, сказав міністр.

Читайте також: МВФ покращив прогноз економічного зростання в Україні

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до останнього прогнозу МВФ, у 2019 році економіка України має зрости на 3%.