Екосистема Святогір’я через будівництво спортивної бази не постраждає - ОДА

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко запевнив, що екосистема Святогір’я через будівництво спортивної бази не постраждає.

Про це він заявив у Слов’янську на брифінг-дискусії «Донеччина в контексті перетворень», повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Донецької ОДА.

«Якщо ми побачимо і буде висновок, що через будівництво постраждає екосистема, знищуватимуться зелені насадження – у мене досить волі, щоб це було змінено. Але якщо не буде шкоди екосистемі Святогір’я – розвиток інфраструктури цього міста, зокрема реалізація проєкту щодо спортивної бази, буде продовжено», – зауважив Кириленко після звернення до нього активістів зі Святогірська.

Зазначається, що вони були занепокоєні щодо реалізації в місті проєкту з облаштування спеціалізованого спортивного парку з розміщенням об’єктів олімпійської спортивної бази. На думку активістів, у ході будівництва може погіршитися екологічна система та буде нанесена шкода для цінних рослин.

Також мешканці Святогірська попросили Кириленка про окрему зустріч, щоб розглянути детальний план території та стадії розробки проєкту. На що він погодився.

Крім того, за підсумками спілкування активістів з начальником управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимиром Мициком було досягнуто домовленості, що майбутній «круглий стіл» пройде в будівлі Донецької облдержадміністрації найближчим часом.

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Як повідомлялося, облдержадміністрація виступає ініціатором зведення в регіоні надсучасного спортивного об’єкту. Після детального розгляду наявних на Донеччині варіантів місцем будівництва обрали західну частину міста Святогірськ, біля бази відпочинку «Зелений гай». Територія складає близько 20 гектарів, представляє собою велике поле, що виходить до дубового гаю.

Замовником робіт з розробки детального плану території виступила Святогiрська міська рада, якій з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток надано субвенцію розміром 195 тис. грн.

Управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації укладено договори на топографо-геодезичні роботи щодо виносу меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та розробку проєкту землеустрою, який потім має пройти державну експертизу в Києві. На ці цілі в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено кошти в сумі 120 тис. грн.