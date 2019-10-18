Пожежні команди ОТГ двох областей отримали спецспорядження з Польщі

Громади Запорізької та Дніпропетровської областей, які успішно реалізували ініціативу місцевого розвитку «Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних громадах», отримали від Польщі - як однієї з держав-донорів Програми «ULEAD з Європою» - нове обладнання та спорядження для рятувальників.

Участь в урочистому нагородженні, що відбулося на базі аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, узяли Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща Бартош Ціхоцькі та генерал, координатор проєкту зі створення добровільних дружин пожежників в Україні Марек Ковальські, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже раді, що можемо працювати в контексті посилення рівня безпеки та поліпшення життя мешканців Дніпропетровщини. Такий проєкт стосується не тільки рівня безпеки в громадах, а й підвищення рівня свідомої відповідальності населення за свою оселю, край, громаду», – сказав під час урочистостей Ціхоцькі.

Своєю чергою генерал Ковальські зазначив, що пишається пишається роботою, яку провели «Польські пожежні системи», ДСНС України та Програма «ULEAD з Європою» - створені завдяки цьому добровільні пожежні загони вже виїжджають на події.

«Це абсолютно адекватне професійне обладнання, яке ми можемо надавати через польську сторону нашим добровольцям, які теж будуть виконувати такі ж завдання, як і наші професійні пожежники. До комплекту входить професійний шолом для захисту органів зору та спеціальний одяг, краги, що захищають руки, та два види ботів – діелектричні для роботи у воді, в болотах та безпосередньо на пожежах», - зазначив заступник Голови ДСНС України Микола Ільченко.

За його словами, щоб професійно одягнути одного рятувальника, потрібно не менше 5 тис. євро.

В рамках ініціативи та за сприяння ДСНС України, Польської пожежної служби і Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-Lead з Європою» добровольці пожежних команд тергромад пройшли навчання у центрах ДСНС, а також на практиці побачили, як це організовано у Польщі. Вони отримали знання в галузі розробки зразкової документації для добровільних пожежних команд, вивчили польський досвід у сфері відповідальності місцевих органів влади за цивільний захист, пройшли навчання та створили власні ДПК, отримали підтримку у розробці місцевих планів безпеки під наглядом міжнародних та місцевих експертів.

Як підкреслила директор Дніпропетровського ЦРМС Олена Тертишна, досвід, набутий шістьма громадами області, планується поширити на всі громади регіону. Станом на сьогодні, лише 5 ОТГ створили на своїй території Центри безпеки (Троїцька ОТГ Павлоградського району, Миколаївська ОТГ Васильківського району, Лошкарівська ОТГ Нікопольського району, Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району, Сурсько-Литовська ОТГ Дніпровського району), але створити такий життєво важливий пункт має можливість кожна тергромада.

«Створення системи безпеки в ОТГ – надважливе питання під час реалізації другого етапу реформи субрегіонального рівня, коли будуть укрупнені райони, а існуюча система цивільного захисту має акцентуватися на завдання ОТГ та їх функціональних можливостях», - зауважила Тертишна.

На першому фестивалі в області «Безпечніше разом», участь у якому взяли всі мешканці ОТГ, Миколаївська громада підтвердила, що готова до безпечного життя разом зі своєю добровільною пожежною частиною.

А голова Лошкарівської ОТГ Олександр Протченко вирішив особисто стати одним з 12 добровольців пожежної бригади громади. Разом з головою виявили бажання стати на захист громади і двоє старост.

«Ми дуже хотіли потрапити до цього проєкту і навчатися тут, розбудовувати пожежну службу, тому що ми дуже далеко знаходимося від міста. Наша територія - найвіддаленіша в Нікопольському районі - знаходиться за 75 км від пожежної частини, найближчі – 45 км, плюс погані дороги. Тому нам просто необхідно було щось утворювати у себе», - пояснив Протченко.

У Новоолександрівській ОТГ систему безпеки створили не лише на центральній садибі, а й на Волоському старостинському окрузі.

Троїцька ОТГ стала другою громадою, яка масштабно, в усьому Павлоградському районі провела фестиваль «Безпечніше разом», участь у ньому взяли навіть мешканці міста Павлограда.

«Добровільна пожежна команда Троїцької ОТГ загасила вже 15 пожеж», - зауважила Тертишна.

У Гречаноподіївській ОТГ до складу команди ввійшли і добровольці-жінки.

Спеціалізоване спорядження також отримали п'ять ОТГ Запорізької області – Оріхівська, Воскресенська, Гуляйпільська, Широківська та Комиш-Зорянська.

Загалом в рамках Програми польської допомоги задля розвитку було профінансовано 120 комплектів засобів індивідуального захисту та спеціалізованого обладнання на загальну суму 120 000 євро для всіх 30 ОТГ з 6 областей, які успішно завершили проєкт.

Ініціатива місцевого розвитку «Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних громадах» була ініційована Програмою «ULEAD з Європою» та реалізована Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща. Для участі в ініціативі було обрано 30 об’єднаних громад з 6 областей України.

Основна мета ініціативи місцевого розвитку – підтримка об'єднаних громад у процесі розвитку цивільного захисту на місцях та розробки місцевих планів управління безпекою. Особливий акцент був покладений на створення добровільних пожежних команд, які доповнюють професійні служби і, таким чином, підтримку автономії ОТГ та активізації місцевої спільноти.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Микола М'якшиков