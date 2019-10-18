На Чернігівщині завершилось українсько-польське навчання пожежних команд ОТГ

У Чернігові завершилося українсько-польське навчання добровільних пожежних команд об'єднаних територіальних громад, підсумком якого стало вручення комплектів спецодягу.

Про це повідомила пресслужба Управління ДСНС України у Чернігівській області.

"В Управлінні ДСНС України у Чернігівській області відбулось урочисте підбиття підсумків ініціативи "Вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України", що впроваджувалася Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща за підтримки Програми "U-LEAD з Європою. Представники Бобровицької, Височанської, Менської, Плисківської та Сосницької об'єднаних територіальних громад отримали від польських колег по чотири комплекти бойового форменого одягу та спорядження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за кращий план безпеки Сосницька селищна громада отримала від Асоціації спеціальний подарунок - медичну укладку.

Сертифікати на спецодяг пожежникам-добровольцям вручив координатор ініціативи, член президії Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща, керівник Добровільної пожежної охорони Західнопоморського воєводства Марек Ковальскі. Він підкреслив, що йому було дуже приємно брати участь у проєкті, спрямованому на вдосконалення системи безпеки життєдіяльності населення.

В.о. голови Чернігівської ОДА Наталія Романова висловила сподівання, що добровільні пожежні команди будуть серйозною підмогою підрозділам ДСНС і вручила головному рятувальнику області Роману Гордовому компресор високого тиску.

Романова зазначила, що лише цьогоріч добровольці залучались до ліквідації 30 пожеж, і це підтверджує дієвість та життєву необхідність розвитку добровільного пожежного руху.

Навчання пожежників-добровольців проходило на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Чернігівській області.

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Під час дії проєкту всі громади виділяли кошти для придбання робочого одягу для своїх добровольців, а у Височанській ОТГ відремонтували пожежне депо. Крім того, представники кожної громади здійснили ознайомчий візит до Польщі.

Зазначений проєкт Асоціація добровільних пожежних команд Республіки Польща реалізовувала для 30 ОТГ з шести областей України.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: ДСНС у Чернігівській області