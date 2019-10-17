У Березівській ОТГ на Одещині презентували успішні молодіжні проєкти

У Березівській об’єднаній територіальній громаді успішно реалізують низку молодіжних та екопроєктів завдяки співпраці органів місцевого самоврядування з освітніми закладами, молодіжною радою при міськраді та іншими громадськими організаціями.

Презентація виконаних молодіжних проєктів, в тому числі на краудфандинговій платформі, відбулася в ході престуру "Як об'єднані громади активізують молодь: приклад Березівської ОТГ". Захід було організовано Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми формуємо молодіжну політику за принципом "Майбутнє починається сьогодні", вважаючи одним з найактуальніших завдань формування активної молоді та реалізацію суспільно значимих ініціатив, які висувають члени молодіжної ради як дорадчого органу при міськраді. І неодмінно беремо участь у межах програми "Стратегія розвитку молодіжної політики" у співфінансуванні ряду екологічних проєктів, національно-патріотичних заходів, а також облаштуванні на краудфандинговій платформі таких сучасних об'єктів фізичного розвитку, як ролердром та інші. Причому ідеї проєктів найчастіше пропонують члени молодіжної ради Іван Капріор, Вероніка Посмітна, Максим Шведа та інші, а ми на сесіях міськради з участю розробників та кураторів проєктів затверджуємо їх", - зазначив Березівський міський голова Валерій Григораш.

Приміром, проєкт спорудження ролердрому обійшовся громаді в 225 тисяч гривень, ще 195 тисяч витратили на закупівлю обладнання, зауважив Григораш.

"Дуже важливим є те, що реалізацію цієї молодіжної ініціативи було розпочато на краудфандинговій платформі. До збору коштів на облаштування ролердрому, в тому числі через інтернет-рекламу, долучились багато жителів нашої ОТГ, якими було зібрано чи переказано на спецрахунок 62 тисячі гривень", - акцентував голова громади.

За словами голови молодіжної ради Капріора, ролердром розпочався з розробки 3-D проєкту майбутнього майданчика на міському стадіоні, облаштування ділянки та створення відеороликів для реклами й формування бюджету проєкту. А вже потім був збір коштів на платформі GoFundEd.

"Ми вдячні меру міста, що був, незважаючи на свою зайнятість, поруч з командою. І підтримав нас при реалізації цього та інших молодіжних проєктів", - зазначив Капріор.

У самоорганізованому навчальному просторі (СОУП) при центральній районній бібліотеці міста місцева молодь презентувала проєкт "Врятувати від забуття", присвячений подвигу захисників Вітчизни, а також два екологічні - "Не пали листя" та "Сортування пластику", які теж були організаційно й фінансово підтримані керівництвом ОТГ. Ще в Березівці було реалізовано проєкт "М-18", що сприяв залученню молоді до активної участі у виборах, проведено конкурс "Що б я зробив, якби був головою ОТГ", проведено фінал обласного етапу юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") тощо.

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Усього за два роки, відколи чотири населені пункти об'єдналися в ОТГ, зріс у кілька разів місцевий бюджет, досягнувши в 2019 році 96 млн грн. Це дало змогу модернізувати Центр надання адмінпослуг, який зараз забезпечує 100 послуг 11 тисячам жителів громади. Профінансовано ремонт трьох шкіл, заклади освіти і культури забезпечено мережею Wi-Fi, придбано мультимедійні проєктори з інтерактивними функціями та маркерні дошки.

Згідно зі Стратегічним планом розвитку ОТГ на 2019-2027 роки, розробленим за сприяння Одеського ЦРМС, також виконано ремонти доріг, придбано камери відеоспостереження, проведено вуличне освітлення в селах Роздол, Ланове і Вікторівка, налагоджено роздільне збирання сміття (пластику) та вивезення його до Одеси на переробку, згідно з договором зі спецпідприємством.

Підсумовуючи презентацію молодіжних та екопроєктів і відповідаючи на запитання журналістів і представників ряду ОТГ Чернігівської та Житомирської областей, секретар міськради Сергій Шевченко зауважив, що міськрада продовжує вдосконалювати взаємодію з молодими людьми заради залучення їх до вирішення назрілих проблем громади, в тому числі реалізації нових виробничих та соціальних проєктів.

"Вимоги до авторів проєктів єдині: їх ідеї мають бути конкурентними", - резюмував Шевченко.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ніна Ляшонок