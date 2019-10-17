Інтерактивну мапу децентралізації створили на Луганщині

У Луганській обласній державній адміністрації за підтримки місії REACH Initiative в Україні створено інтерактивну мапу децентралізації в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Мапа містить відомості про перспективний план формування територій громад, стан утворення ОТГ, місцезнаходження державних та комунальних закладів, які надають послуги населенню, а також інші інформаційно-аналітичні матеріали», - йдеться в повідомленні.

Переглянути інтерактивну мапу можна за посиланням.

Слід додати, що на мапі означені також громади, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях області. Зокрема до Луганської міської об’єднаної територіальної громади мають відійти десять міських, сільських та селищних рад, у тому числі й ті, що до війни належали до Станично-Луганського району.

Не передбачено створення ОТГ в межах Слов’яносербського району, який сьогодні розділений навпіл лінією розмежування.

Фото: decentralization.gov.ua