Кабмін визнав спроможними ще 10 об'єднаних тергромад

Кабінет міністрів визнав спроможними ще 10 об'єднаних територіальних громад в 9 областях України.

Відповідне розпорядження «Про визнання спроможними об’єднаних територіальних громад» прийнято на засіданні уряду 16 жовтня, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

“Уряд визнав спроможними 10 об’єднаних територіальних громад із 66, в яких перші вибори депутатів та голів відбулись 30 червня 2019 року”, - йдеться в повідомленні.

Це, зокрема, Літинська ОТГ Вінницької області; Долинська ОТГ Івано-Франківської області; Богуславська ОТГ Київської області; Петрівська ОТГ Кіровоградської області; Новоселівська ОТГ Полтавської області; Бугаївська ОТГ Рівненської області; Степанська ОТГ Рівненської області; Липоводолинської ОТГ Сумської області; Плужненська ОТГ Хмельницької області; Драбівська ОТГ Черкаської області.

“Тож ці ОТГ вже з наступного року зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом”, - наголосили в міністерстві.

За даними відомства, головним критерієм визнання спроможності цих громад стала їх відповідність перспективним планам областей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 жовтня сформовано вже 975 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).