Стрілянина у Дніпрі: затримали підозрюваного у вбивстві

За вчинення умисного вбивства в місті Дніпро поліція затримала 30-річного чоловіка.

Про це інформує пресслужба МВС.

"У результаті вжитих заходів за вчинення вказаного злочину встановлений та затриманий в порядку ст. 208 КПК України непрацюючий житель м. Дніпро, 1989 року народження", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше за фактом вбивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На місці злочину виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази, заявили в поліції.

Як повідомляв Укрінформ, увечері в четвер, 17 жовтня, у Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував чоловік 1992 року народження. Від отриманого вогнепального поранення він загинув на місці.