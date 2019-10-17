У Дніпрі невідомий обстріляв авто: водій загинув

У четвер у місті Дніпро було обстріляно автомобіль Mercedes, загинув водій.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"17 жовтня близько 18:00 на вул. Набережна Заводська м. Дніпра невідомий обстріляв автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував чоловік 1992 року народження. Від отриманого вогнепального поранення він загинув на місці". - йдеться у повідомленні.

Для встановлення всіх обставин злочину на місці працюють начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, керівники структурних та територіальних підрозділів, а також слідчо-оперативна група поліції.

У Дніпрі невідомий обстріляв авто / Фото: Нацполіція

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На причетність до скоєння умисного вбивства у м. Дніпрі поліція перевіряє 4-х осіб. Всі вони доставлені до відділення поліції. З ними проводяться першочергові слідчі дії", - поінформували у поліції.