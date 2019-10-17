Децентралізація: комісія при Президентові готує зміни до Конституції у чотирьох напрямках

Проєкт змін до Конституції у частині децентралізації включатиме чотири напрямки: затвердження нового адміністративно-територіального устрою, закріплення ефективної системи місцевого самоврядування, запровадження інституту префектів та гарантування матеріальної й фінансової основи на місцях.

Про це сказав представник Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, перший заступник голови фракції «Слуга народу», член комісії з питань правовової реформи при Президенті України Олександр Корнієнко під час засідання Ради донорів з питань децентралізації в парламентському комітеті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо змін до Конституції, то у нас є чотири напрямки... Перше - закріплення чіткої системи адміністративно-територіального устрою, це фактично закріплення трирівневої системи. Первинна ланка - це громада і принцип повсюдності полягатиме в тому, що вся територія України буде покрита громадами. Якась кількість громад утворюють округ, - це субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою...Третій рівень - регіони, це сучасні області в межах, яких вони зараз є і АР Крим», - сказав Корнієнко і зауважив, що з приводу терміну «округ» ще проведуть консультації з суспільством.

За його словами, другий напрямок полягає у закріпленні ефективної системи місцевого самоврядування, а третім напрямком є запровадження інституту префекта в системі виконавчої влади.

«Префект представлятиме виконавчу гілку влади на відповідній території, очолюватиме префектуру, буде державним службовцем у структурі управління Кабміну. Префект може працювати на рівні області та округу. Механізм його призначення на посаду - Президент України за поданням Кабінету міністрів», - сказав нардеп.

Він зауважив, що четвертим напрямком є гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Корнієнко наголосив, що зміни мають сприяти затвердженню нових засад місцевого самоврядування на основі принципів Європейської хартії щодо місцевого самоврядування, зокрема йдеться про терміни, яких наразі немає у Конституції: субсидіарність, повсюдність та фінансова самодостатність.

“Ми починаємо чергову спробу завершити реформу децентралізації... Зміни до Конституції, які ми зараз готуємо, мають забезпечити незворотність процесу децентралізації та реформи місцевого самоврядування», - зауважив Корнієнко.

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Він звернув увагу, що ці зміни мають гарантувати системність, повноту і несуперечливість конституційного регулювання суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

«Це основна рамка змін до Конституції у частині децентралізації, які зараз готує Комісія з питань правової реформи при Президентові, ми робимо це в тісному контакті з Верховною Радою і Кабміном, щоб ці зміни були «робочими» і їх можна було б у подальшому розвивати у законодавстві, оскільки для імплементації змін необхідно буде змінювати законодавство», - зауважив він.