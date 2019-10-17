Голова Чернівецької облради спростував інформацію про допит в НАБУ

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, у кабінеті якого працівники НАБУ проводили обшук, заявив, що ні його самого, ні його підлеглих правоохоронці на допит не викликали. А інформація, яку шукало набу, є у вільному доступі на сайті облради.

Про це Мунтян розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Мені заборонили розголошувати інформацію про мету цих обшуків. Я лише можу сказати, що є певні процедури проведення слідчих дій і правоохоронці їх дотрималися, всі необхідні дії провели. Також можу зазначити, що ми абсолютно спокійні щодо можливих результатів проведених обшуків. В обласної ради і у мене немає ніяких проблем щодо порушень законодавства", - сказав Мунтян.

За його словами інформація, яку шукали працівники НАБУ є у відкритому доступі. Також він зауважив, що нещодавно обласна рада відповідала на запит детективів антикорупційного бюро щодо наданих в оренду чи на продаж земельних ділянок.

"Я вважаю, що обласна рада приймає всі рішення згідно чинного законодавства. Всю інформацію, яку вони (НАБУ - ред.) хотіли отримати, є в публічному доступі на сайті обласної ради. Якщо би комусь потрібно було отримати якусь додаткову інформацію, ми б могли її надати згідно чинного законодавства. До прикладу, нещодавно до нас звертались із НАБУ, щоб ми надали інформацію, які земельні ділянки ми дали в оренду чи продали. І ми відповіли, що за цю каденцію ми жодного квадратного метру землі нікому не давали. І так само ми могли дати відповідь на будь-які інші питання", - додав голова обласної ради.

На уточнююче запитання кореспондента Укрінформу, чи вважає голова обласної ради, що вчорашні обшуки пов'язаними із цим запитом НАБУ про продані земельні ділянки, Мунтян відповів: "Ми на сесії приймаємо багато рішень і господарського, і політичного характеру. Це є пропозиції депутатів, і ми ставимо їх на голосування. Я жодним чином не можу впливати на результати голосувань".

Також Мунтян відмовився повідомити, чи вилучали якісь документи або техніку правоохоронці під час обшуків. Він каже, що це може бути розцінено як розголошення слідчих дій.

Крім того, голова Чернівецької обласної ради повідомив, що ні його, ні когось із його підлеглих правоохоронці на допит не викликали.

Як повідомлялося, 16 жовтня у Чернівцях у кабінеті голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради проводили обшуки працівники у формі з логотипом НАБУ.