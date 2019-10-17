Вступив у дію закон, який дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати “прослушку”

В Україні з 17 жовтня вступив в дію Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", що дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування.

Закон був опублікований 16 жовтня в газеті "Голос України".

"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

Верховна Рада 4 жовтня ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" (№1009).

За словами голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, цей закон скасовує частину "поправок Лозового", які порушують права людини та обмежують можливості органів досудового розслідування здійснювати його належним чином і якісно.

Окрім того, закон визначає продовження строків досудового розслідування після оголошення підозри.

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Президент Володимир Зеленський 29 серпня вніс законопроєкт №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 15 жовтня.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу, ініціатором яких був депутат Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка), набули чинності 15 березня 2018 року.

Цими положеннями було обмежено терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку — 6 місяців. Крім того, відповідно до змін в КПК підозрюваний отримав право оскаржити факт вручення йому повідомлення про підозру - через 2 місяці після вручення підозри.

Слідчих і прокурорів позбавили права самостійно призначати експертизи, в тому числі для встановлення причин смерті і розміру матеріальних збитків.

Також було змінено правила проведення обшуків силовиками. Зокрема, правоохоронці в клопотаннях про проведення обшуків мають вказувати, які саме предмети вони хочуть знайти. Під час обшуку є обов'язковою присутність адвоката, а слідчі дії слід фіксувати за допомогою аудіо- та відеоапаратури.