НАБУ прийшло з обшуками до Чернівецької облради

У Чернівцях у кабінеті голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради проводять обшуки працівники у формі з написами НАБУ.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля дверей кабінетів стоять два працівники у формі з написами НАБУ і не запускають до кабінету нікого з журналістів та сторонніх осіб.

Як розповів один з охоронців, який не представився, з самого ранку обшуки проводились у кабінеті голови Чернівецької облради. Пізніше працівники НАБУ перейшли до сусіднього кабінету начальника юридичного відділу виконавчого апарату ради.

Чи довго ці обшуки триватимуть - працівники не знають. Сказали, що кабінет голови досить швидко обшукали.

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі уточнюють інформацію щодо дій їхніх співробітників.