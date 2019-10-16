НАБУ прийшло з обшуками до Чернівецької облради
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Укрінформ
У Чернівцях у кабінеті голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради проводять обшуки працівники у формі з написами НАБУ.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.
Біля дверей кабінетів стоять два працівники у формі з написами НАБУ і не запускають до кабінету нікого з журналістів та сторонніх осіб.
Як розповів один з охоронців, який не представився, з самого ранку обшуки проводились у кабінеті голови Чернівецької облради. Пізніше працівники НАБУ перейшли до сусіднього кабінету начальника юридичного відділу виконавчого апарату ради.
Чи довго ці обшуки триватимуть - працівники не знають. Сказали, що кабінет голови досить швидко обшукали.
У пресслужбі Національного антикорупційного бюро кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі уточнюють інформацію щодо дій їхніх співробітників.