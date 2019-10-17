В Україні відкрили доступ до безкоштовного Реєстру адрес

Команда проєкту “Е-рішення для громад” оголосила про відкриття безкоштовного доступу до розташованого у хмарі Реєстру адрес, який протестовано на пілотних містах у різних регіонах України.

Про це Укрінформу повідомили у Центрі розвитку інновацій (ЦРІ).

"Команда проєкту “Е-рішення для громад”, що реалізується Центром розвитку інновацій за підтримки програми “U-LEAD з Європою” оголосила про відкриття безкоштовного доступу до розташованого у хмарі Реєстру адрес, який протестовано на пілотних містах/ОТГ з різних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що реєстр адрес - це довідник офіційних, повних, верифікованих адрес, які мають юридичну силу, а інструкція доступна на сайті Центру розвитку інновацій - http://bit.ly/2Bd5VuB.

"В Україні немає єдиного та доступного адресного реєстру, і ми вирішили розв’язати цю проблему самостійно, не чекаючи ні на кого. Наше рішення складається з двох елементів: ІТ-інструменти, які дозволяють вести та адмініструвати адреси, це робить громада, вони додають різні перейменування, альтернативи, синоніми та інше. А інша частина призначена для зовнішніх систем, для інтеграції через API", - говорить ІТ-архітектор проєкту «Е-рішення для громад», експерт ЦРІ Микола Козлов.

Також він додав, що практика впровадження адресного реєстру в пілотних 30 громадах проєкту показала, що, навіть узявши за основу дані з кількох існуючих баз, до них необхідно постійно вносити уточнення. Відсутність єдиного адресного реєстру призводить до неточностей у даних та зайвих витрат бюджетних коштів.

За словами Козлова, скористатися такою базою достовірних адрес можуть усі, кому вона потрібна: адміністратори ІТ-систем органів державної влади та місцевого самоврядування, ІТ-компанії, стартапи та ін. Їм не потрібно розробляти власний довідник чи актуалізувати його, достатньо лише зареєструватися та можна одразу користуватися.

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Розробники гарантують, що такий довідник доступний постійно, 365 днів на рік, а також вони підтримують та розвивають його.

“Відкритий реєстр адрес - це важливий крок до створення нової системи формування даних, які актуалізуються не лише центральними органами влади, але їх першоджерелом - самими громадами. Ми успішно відпілотували цю систему на прикладі 30 громад-учасниць проєкту “Е-рішення для громад”. Хмарна система, дані якої розвивають усі користувачі, добре себе зарекомендувала", - розповів голова Центру розвитку інновацій, координатор проєкту Сергій Лобойко.

За словами експертів, дані Реєстру є власністю українського народу, відтак доступ до них безкоштовний.

Фото з відкритих джерел