У громаді на Чернігівщині літніх людей залучають до активного способу життя

У Центрі надання соціальних послуг Корюківської міської ради людей старшого віку залучають до активного способу життя: піших і велосипедних мандрівок, екскурсій та фітнесу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила радниця з питань комунікацій Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Оксана Стельмах.

"Старшу молодь" Корюківської громади можна зустріти на велопрогулянках та екскурсіях, у спортзалі та на фестивалях. Вони підкорили Говерлу та відкривають для себе Україну", - поінформувала Стельмах.

За її словами, почалося все з ініціативи завідувачки відділення денного перебування Центру надання соціальних послуг Корюківської міськради Наталії Колобашкіної, яка вирішила об’єднати ровесників та старших жителів громади і власним прикладом привчати їх до активного способу життя.

Починали з простих прогулянок містом. Згодом у розкладі Центру з’явився фітнес двічі на тиждень (заняття проходять у спортзалі, який громада надає безкоштовно), велосипед, велоекскурсії та велоподорожі. Відтак, пенсіонери побували у розкішному туркомплексі села Бреч та на фестивалі "Дерун-фест" Холминської ОТГ. Потім додалися екскурсії Україною та підкорення гір.

"На Говерлу піднялися всі, хто поїхав. Середній вік групи був 65-67 років, найстаршій учасниці - 71 рік", - розповіла Колобашкіна. На її переконання, всі проблеми людини - в голові. Якщо вважатиме себе старою і хворою - такою і буде. Якщо ж слідкуватиме за собою, чисто одягатиметься, вестиме активний спосіб життя - житиме, як пенсіонери Європи. Мотивацією приєднатися до руху для підопічних центру стають приклади на кшталт "раніше вона з палицями ходила, а тут уже на сцені танцює". Молодь Корюківської громади позитивно ставиться до активностей людей літнього віку, називає їх "старшою молоддю" і допомагає у реалізації всіх прагнень, додала завідувачка відділення денного перебування Центру надання соцпослуг.

Сьогодні послугами центру в Корюківській ОТГ охоплено майже 400 людей віком за 60 років. Для оперативного зв’язку та комунікацій вони поділені на групи, за які відповідають "бригадири". Співробітникам Центру достатньо повідомити інформацію останнім, як незабаром решта все знатиме.

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"Корюківська громада - це територія оптимізму, справжній простір для творчості, розвитку та можливостей. Досвід цієї громади доводить, що для активних людей не існує вікового цензу. Зацікавлена, активна людина у будь-якому віці може стати рушійною силою громади та ініціатором змін, реалізовувати важливі соціальні проєкти та допомагати іншим", - прокоментувала ініціативу Оксана Стельмах.

Корюківська об’єднана територіальна громада почала функціонувати з 1 січня 2017 року. У її складі - 1 місто й 39 сіл з населенням 17626 осіб. Частка міських жителів становить майже 74%, сільських - 26%.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Чернігівський ЦРМС