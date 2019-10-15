У Тетерівську тергромаду зріс потік туристів після зйомок телесеріалу

У Тетерівській сільській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), що межує з Житомиром, починають розвивати кінотуризм на локаціях, де проходили зйомки українсько-словацького серіалу «Слов'яни».

Про те, як використати потенціал відомих локацій об’єднаних громад області, де знімають фільми, кліпи та ролики, говорили під час круглого столу «Кінотуризм: можливості для громад», який організував Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тема кінотуризму для нас наразі дуже актуальна через зйомки на території громади у селі Дениші українсько-словацького серіалу «Слов’яни». Ми вирішили, що нам потрібно розвиватися і заробляти гроші, бо потік туристів до громади зріс. Зараз ми зосереджені на локаціях, де знімалася стрічка, і які пропонуємо для огляду під час екскурсії туристичним маршрутом нашої громади», - розповіла начальник відділу культури і туризму Тетерівської ОТГ Валентина Дверник.

До турмаршруту громади включені скеледром, руїни садиби Терещенків, костел блаженного Владислава з Гельньова, Преображенський Тригірський чоловічий монастир, дуб Патріарх, меморіально-мінералогічний музей ім. В. Г. Бондарчука. Крім того, відпочивальникам тут пропонують чимало активних розваг, серед яких фітнес-тури, скандинавська хода, скелелазіння, SUP-серфінг, стрільба з лука, квадротури, сплави на байдарках, пейнтбол та лазертаг. Тетерівська ОТГ вже добре відома проведенням двох своїх фестивалів – рибного Fish Food Fest та авторської пісні «Мі-сі-соль».

Як розповіла провідний методист Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Олена Мінсафіна, серед найпопулярніших для зйомок в області місць є Коростишівський каньйон, скеледром у Денишах та замок-музей «Радомисль». Натомість мало розкритий потенціал палаців Терещенків у Червоному та Денишах.

«Нам складно оперувати кількістю туристів, які відвідали місця, де проходили зйомки. Тому ми посилалися на відеохостинг Youtube, аби зрозуміти, скільки людей переглядають кліпи та шоу, в яких знімають туристичні об’єкти нашої області. Так, за рік 2 мільйонів переглядів досяг другий сезон шоу «Топмодель по-українськи», один з епізодів якого знімали у «Радомислі». Британський рок-гурт Lonely The Brave знімав фрагменти кліпу про події на Майдані на Коростишівському каньйоні. Варто згадати ще один досить цікавий проєкт, що потрапив до шортлиста фестивалю реклами «Каннські леви 2019». Це реклама британського мобільного оператора, сцену з неандертальцями якого знімали також на Коростишівському каньйоні. Кількість переглядів нині досягла більше мільйона», - зауважила Мінсафіна.

Вона додала, що нині в області тривають зйомки стрічки «Незламний» про Сергія Корольова.

Радник з комунікацій Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування Дмитро Клименко додає, що кінотуризм доволі перспективний напрямок для об’єднаних громад області.

«Під час круглого столу ми говорили про туризм з огляду на кіно. Коли люди навіть у своїй області відвідують місця зйомок фільмів, то починають сприймати їх по-іншому. Таких локацій у нас немало. Важливо, аби громади побачили в себе ці об’єкти і почали працювати над їхнім наповненням. Саме у Тетерівській ОТГ ми пересвідчилися, що це працює. Кінотуризм особливо важливий для тих громад, які визначають туризм серед ключових пріоритетів своїх стратегій розвитку», - каже Клименко.

Під час круглого столу Всеукраїнська асоціація гідів підписала меморандум про співпрацю з Тетерівською ОТГ. Так асоціація готова надавати методичну допомогу у створенні туристичних продуктів, пропонує навчання гідів та спільну роботу з туристичними групами.

Член асоціації Андрій Швачко переконаний, що Тетерівська ОТГ має чимало природних об’єктів, куди можна хоч зараз приїздити і знімати фільми. Одна з її переваг – це географічна близькість до Києва, адже відстань до громади становить 120 км.

Після круглого столу його учасникам запропонували оглядову екскурсію Тетерівською ОТГ по дорозі до двох локацій зйомок фільму «Слов’яни» у Денишах. Екскурсовод Наталія Сорочинська розповіла про бази відпочинку, де можна зупинитися туристам, показала мальовничі береги річки Тетерів та розповіла про найпопулярніші об’єкти.

Щодо самої стрічки, то один зі знімальних її майданчиків розташований поруч з відомим скеледромом у Денишах. Там залишилися цікаві декорації, які використовувалися для сцен фільму. У Тетерівській ОТГ планують використовувати їх як локації для туристів, адже з літа вони вже перетворилися на оригінальні фотозони. При цьому знімальна група не виключає, що після кінопрем’єри у Денишах можуть продовжитися зйомки.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця