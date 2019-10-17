Рівень довіри жителів Донбасу до військових удалося значно підвищити - Наєв

Впровадження гуманітарних ініціатив на Донбасі підвищило рівень довіри місцевих жителів до військових.

Про це заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

"Спільними зусиллями, шляхом впровадження гуманітарних ініціатив на території Донецької та Луганської областей нам удалося за досить короткий час значно підвищити рівень довіри місцевих жителів до військових як державної інституції. Це важливий фактор в умовах гібридної війни, яка ведеться сьогодні проти України", - наголосив Наєв.

Як зазначається, за період з травня 2018 року в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" до 28 медичних і геріатричних закладів, лікарень, амбулаторій, будинків інвалідів Донецької та Луганської областей передано медобладнання, меблі, ортези, гігієнічні засоби, одяг для лікарів, інвалідні возики та інші необхідні лікарям і хворим речі на суму до 13 млн грн.

Крім того, днями в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" до чотирьох військових мобільних госпіталів у містах Маріуполь, Часів Яр, Покровськ, Сєвєродонецьк передано гуманітарну допомогу медичного призначення на загальну суму 835 тисяч гривень.

Стратегічну ініціативу "Допомога Схід", як багатопрофільну та різнопланову програму цілеспрямованих дій щодо допомоги мирним жителям Донецької та Луганської областей, було започатковано у травні 2018 року генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача Об’єднаних сил. У цьому році проєкт "Допомога Схід" підтримав начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

У роботі беруть участь військові підрозділи, військово-цивільні адміністрації, гуманітарні, транспортні та благодійні організації.

Проєкт розроблений і координується військовими, впроваджується за допомогою Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, а також французької Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна».