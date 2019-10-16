Уряд схвалив законопроєкт про передачу гуртожитків у власність тергромад - Гончарук

Уряд схвалив законопроєкт “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 рік”.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запропонували розв'язати проблему людей, які живуть у гуртожитках”, - сказав Гончарук.

За його словами, документ дозволяє передати у власність територіальних громад гуртожитки, які перебували у статутному капіталі колишніх державних та комунальних підприємств тощо. На переконання прем’єра, це дозволить провести капітальний ремонт таких гуртожитків, а також створити гідні умови проживання для тих громадян та їхніх родин, хто вже мешкає у таких гуртожитках.