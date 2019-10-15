На Донеччині створили ще одну об’єднану громаду

На Донеччині створили Вугледарську об'єднану територіальну громаду, до Вугледара добровільно приєдналися Павлівська і Степненська сільські ради Мар’їнського району.

Про це повідомляється на порталі "Децентралізація".

"На Донеччині створили Вугледарську міську ОТГ. Вугледарська міська громада стала другою на Донеччині ОТГ, яка створилась шляхом приєднання сільської території до міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне в процедурі об’єднання рішення Вугледарська міська рада прийняла на позачерговій сесії перед вихідними. Консультативну та методичну підтримку громаді під час об’єднання надавав Донецький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

Міський голова Вугледару Андрій Сілич зауважив, що в рамках децентралізації до Вугледара добровільно приєдналися Павлівська і Степненська сільські ради (села Павлівка, Степне, Солодке, Тарамчук, Березове і Водяне) Мар’їнського району.

"Шлях до об’єднання був довгий та складний, виконаний величезний обсяг підготовчої роботи, підготовлено багато документації, але справжня праця ще попереду... Наша головна задача – забезпечити комфортні умови життя та добробут всім мешканцям Вугледарської ОТГ», - додав він.

Згідно з інформацією на порталі "Децентралізація", на території Донецької області уже було створено 18 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: 1ua.com.ua