У регіонах України відкриють офіси євроінтеграції — Кулеба

У регіонах України планується відкривати офіси євроінтеграції. Першими пілотними містами стануть Херсон та Харків.

Про це заявив на брифінгу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

“Основна функція цих офісів – донесення до людей з регіонів, що євроінтеграція – це не абстракція, а конкретні речі для розширення можливостей всіх жителів України. Офіси стануть простором, де українці зможуть отримувати консультативну допомогу, відвідувати різноманітні просвітницькі заходи, дізнатися, як маленькому виробнику знайти партнера по торгівлі в ЄС, та загалом дізнатися інформацію про всі можливості, що надає євроінтеграція громадянам. Крім того, тут буде надаватися якісна консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку планується відкрити офіси у східних та південних регіонах України, адже саме там, за словами віцепрем’єр-міністра, потрібно в першу чергу вести просвітницьку роботу щодо цінностей та переваг європейської та євроатлантичної інтеграції. Першими пілотними містами стануть Херсон та Харків.

«Офіси стануть місцем, яке у регіонах зможуть називати європейським простором. Європейська інтеграція – це наш шанс й інструмент показати мешканцям цих регіонів, якої якості життя ми прагнемо і які економічні та культурні можливості ми для них створюємо як уряд. І чому це набагато цікавіше, ніж те, що їм пропонує «руський мір». Зазвичай, якщо кудись приходить Європа, звідти іде Росія», – цитує Кулебу пресслужба.