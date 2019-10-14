У Дніпрі проходить марш захисників
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.Марш захисників у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ
«Сьогодні українська нація дякує своїм захисникам. Принциповим, сильним та сміливим громадянам, які довели всьому світові, що українська нація незламна і гідна. 14 жовтня - свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день заснування УПА та, безперечно, День захисника України. Від усього серця вітаю наших захисників, які в усі часи і під час усіх збройних конфліктів стояли за Україну! Бажаю кожному добра та миру, здоров’я та особистого щастя! Слава Україні, Слава Дніпру!», - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов перед початком маршу Захисників України у Дніпрі.
До заходу долучились волонтери, рідні бійців, ветерани, представники духовенства та обласної влади. Насамперед хвилиною мовчання вони вшанували загиблих захисників України.
Далі колонна з ветеранів, рідних загиблих бійців, волонтерів та жителів Дніпра рушила центральним проспектом ім. Д. Яворницького до найбільшого прапора України. У колонні можна розрізнити прапори ветеранів 43 ОМПБ, 39 ОМПБ, 20 ОМПБ та територіальної оборони Тернівки.
Поряд із музеєм АТО встановлено сцену, тут звучатимуть пісні, народжені в АТО. Також тут влаштували демонстрацію військової техніки, майстер-класи зі збору на швидкість стрілецької зброї та виставку картин військової тематики.
Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.