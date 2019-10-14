У Дніпрі проходить марш захисників

З нагоди національного свята на площі біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації та обласної ради зібрались жителі міста та області, аби вшанувати загиблих на Алеї Пам’яті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марш захисників у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

«Сьогодні українська нація дякує своїм захисникам. Принциповим, сильним та сміливим громадянам, які довели всьому світові, що українська нація незламна і гідна. 14 жовтня - свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день заснування УПА та, безперечно, День захисника України. Від усього серця вітаю наших захисників, які в усі часи і під час усіх збройних конфліктів стояли за Україну! Бажаю кожному добра та миру, здоров’я та особистого щастя! Слава Україні, Слава Дніпру!», - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов перед початком маршу Захисників України у Дніпрі.

До заходу долучились волонтери, рідні бійців, ветерани, представники духовенства та обласної влади. Насамперед хвилиною мовчання вони вшанували загиблих захисників України.

Далі колонна з ветеранів, рідних загиблих бійців, волонтерів та жителів Дніпра рушила центральним проспектом ім. Д. Яворницького до найбільшого прапора України. У колонні можна розрізнити прапори ветеранів 43 ОМПБ, 39 ОМПБ, 20 ОМПБ та територіальної оборони Тернівки.

Поряд із музеєм АТО встановлено сцену, тут звучатимуть пісні, народжені в АТО. Також тут влаштували демонстрацію військової техніки, майстер-класи зі збору на швидкість стрілецької зброї та виставку картин військової тематики.

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.