Луганщині потрібен державний інформаційний протекціонізм - Комарницький

«Проблемні аспекти будівництва телевізійної передаючої станції у Попаснянському районі та взаємодію зі штабом ООС в питаннях протидії інформаційній агресії обговорили на засіданні робочої групи з питань збільшення україномовного контенту при Луганській облдержадміністрації», - інформує прес-служба ОДА.

Очільник області Комарницький критично оцінив стан справ в інформаційній сфері. Зокрема, висловив незадоволення розбалансованістю системи поширення офіційної інформації, критично низькими тиражами місцевих ЗМІ, а також присутністю в ефірі ворожих теле- та радіоканалів.

«Ми не «територія», а область, тому усі складові інформаційного простору мають бути представлені – і друковані видання, і телебачення, і радіо, – наголосив голова облдержадміністрації.

Він акцентував на позиції Президента України щодо розробки інформаційної стратегії для Донбасу з урахуванням перспектив реінтеграції тимчасово окупованих територій і зауважив, що захист українського інформаційного простору слід розширити у контексті створення проукраїнського російськомовного контенту.

У ході обговорення перспектив розвитку інформаційного простору області визначені нові напрями співробітництва: розвиток молодіжних медіа, впровадження медіа-освіти та спеціальних проектів, розрахованих на мешканців непідконтрольних територій та «сірої зони».