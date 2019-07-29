В Офісі Президента розробили російськомовний телеканал для "боротьби за уми"

В Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал.

Про це розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - сказав Тимошенко.

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та у Криму, і за уми росіян на території РФ.

Тимошенко зауважив, що в Офісі Президента дотримуються думки, що це має бути державний канал. "Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив він.