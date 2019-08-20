В тергромаді на Дніпропетровщині встановили найбільшу в Україні підкову

Новим національним рекордом - найбільшою металевою підковою ознаменувався велотур «Велорух єднає громаду».

Він уже другий рік поспіль організовується у Миколаївській ОТГ Петропавлівського району Дніпропетровської області в межах активізації громадянського суспільства програми USAID DOBRE.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Миколаївського виконкому Інна Чернокнижна.

«На Герцівській горі, яка вважається найвищою точкою території нашої громади і Дніпропетровщини, вже вдруге офіційно зафіксовано рекорд України. У минулому році ми тут розмістили величезний металевий тризуб, а цього року представник Національного агентства рекордів України підтвердила новий рекорд – встановлення найбільшої в Україні металевої підкови, її висота 3.40 м, ширина – 2.85 м», - зазначила Чернокнижна.

Вона додала, що у громаді прагнуть розвивати туризм, а через подібні заходи намагаються залучати туристів. Цього разу учасниками велотуру стали понад 200 велосипедистів з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей, гості з Польщі та Шотландії. За два дні вони проїхали 120 кілометрів територіє громади. Маршрут розпочався у Миколаївці й пролягав через села Дмитрівка (село, яке доєднується до Миколаївської громади), Мар’їна Роща, Петрівка.

Найстаршою учасницею велофоруму стала 71-річна Валентина Явтушенко, а наймолодшою – 5-ти річна Марія Тихонова. У кожному населеному пункті учасників зустрічали з піснями і смаколиками, у лісових локаціях їх чекали цікаві розповіді про природу, історію краю.

За словами Чернокнижної, перший велофорум улітку 2018 року зібрав 80 учасників. У вересні того ж року виграли проект і провели другий форум у рамках акції «Європейський тиждень мобільності». У нинішньому році захід відбувся завдяки програмі USAID DOBRE та Українському центру соціального партнерства. «Ми зробили соцопитування, і 96% людей підтримали ідею проведення велофоруму. Написали проект і він переміг на конкурсі «Місцеві ініціативи». Від DOBRE ми отримали грант, за який змогли закупити туристичне обладнання, намети, килимки, казанки, триноги, три велосипеди, футболки та екосумки», - пояснила начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту

У планах ОТГ збудувати ще більше цікавих локацій на Герцівській горі. Поряд з гербом, прапором та підковою облаштувати свою "Хортицю".

Як відомо, досі національний рекорд належав металевій підкові, яку встановили у місті Перечин на Закарпатті. Її висота - 256 см, ширина - 214. До речі, за звання найбільшої підкови змагалися 17 знаків, найближча до рекорду була в Бердянську, але виявилася на 2 см меншою.

Програма USAID DOBRE працює в 7 областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській та Тернопільській. Вона спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залучення громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. Виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).