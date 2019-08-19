На Дніпропетровщині вже створили п'ять добровільних пожежних команд

На Дніпропетровщині вже створили п'ять добровільних пожежних команд

Децентралізація
Укрінформ
Миколаївська, Лошкарівська, Гречаноподівська, Новоолександрівська та Троїцька ОТГ Дніпропетровщини відтепер мають власні добровільні пожежні команди. 

До організації безпеки долучилися вже 75 селян. Всі вони пройшли навчання і готові у будь-який момент виїхати на місце пригоди.

Про це повідомила директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уже у п'яти громадах області створені добровільні пожежні дружини. Серед добровольців – чимало місцевих фермерів, вчителів. Вони вже пройшли спеціальний курс навчання. Вогнеборці готові в будь-який момент виїхати на місце пожежі та ліквідувати наслідки», – розповіла Тертишна.

За її словами, пожежники-добровольці пройшли курс з пожежної тактики і профілактики. Загалом – 140 годин теоретичної і практичної підготовки. Інструкторами були представники ДСНС області та польські експерти.

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Наразі громади облаштовують приміщення для новостворених команд. Від «надзвичайників» області приймають на баланс пожежні машини. А ще – закуповують амуніцію для добровольців. Допомогу нададуть і польські партнери.

Проєкт «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних громадах» території реалізують за Програмою «U-LEAD з Європою», що фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

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