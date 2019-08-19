Землевпорядників Дніпропетровщини вчили управляти головним ресурсом

Генеральні плани одразу чотирьох сіл замовила Софіївська ОТГ на Дніпропетровщині. Важливий документ отримають села Миколаївка, Любимівка, Запорізьке та Олександро-Білівка.

Про це під час проведення семінару «Актуальні питання організації планування та забудови територій населених пунктів ОТГ», проведеного на базі Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», розповіла провідний спеціаліст земельного відділу Софіївської ОТГ Руслана Ільїна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це важливо і дуже потрібно для того, щоб встановити межі населеного пункту та зробити нормативно-грошову оцінку земель. Якщо не мати таких генеральних планів, то це зробити неможливо», - зазначила Ільїна.

Наразі цей семінар став третім, які проводить «U-LEAD з Європою» з метою детального дослідження тематики просторового планування тергромад.

Участь у ньому взяли землевпорядники та спеціалісти земельних відділів ОТГ області.

Як відзначила директор Дніпропетровського ЦРМС Олена Тертишна, об’єднані територіальні громади отримали повноваження управління земельними ресурсами та землю за межами населених пунктів і тепер мають навчитися ефективному їх використанню.

«Ми маємо 62 ОТГ, які отримали у комунальну власність землі державного значення, а отже питання ефективного управління земельними ресурсами стає пріоритетним для Дніпропетровщини. Тим більше, що саме земельні податки суттєво збагатили бюджети громад» - сказала Тертишна.

За інформацією радника з питань місцевих фінансів Дніпропетровського ЦРМС Андрія Мужевського, надходження ОТГ області із сплати орендної плати за користування земельними ділянками становлять 169,0 млн. грн. Порівняно із 2018 роком надходження збільшилися на 43,5 млн. грн. (+34,6%). Земельного податку до бюджетів об’єднаних територіальних громад надійшло 53,8 млн грн. Порівняно із минулим роком додатково отримано 10,6 млн грн. (або +24,51%).

Як наголосив модератор семінару експерт з просторового планування Програми «U-LEAD з Європою» Олександр Гнітецький, з червня 2019 року постановою Кабінету міністрів було розширено можливості щодо створення комісій по стягненню збитків для сільських, селищних і міських рад. «Раніше це було лише в компетенції міст обласних значень та райдержадміністрацій, а тепер таку можливість має кожна ОТГ. Загалом метою заходу є зібрати землевпорядників, ознайомити з повним інструментарієм, надати зразки документів. Тобто, насправді якість виконання землевпорядниками ОТГ своєї роботи на сьогодні залежить лише від них, бо мають в доступі абсолютно всю інформацію та шаблони документів до роботи, а також – підтримку експертів Програми «U-LEAD з Європою», - говорить Гнітецький.

Також розглядалися питання, як створити громадські пасовища. Процедура їх створення досить складна, але це досить важливе питання для сільського населення.

Насправді пасовищ в Україні як таких, що від початку до кінця створені, лише декілька. Все інше - люди випасають свою худобу, де й раніше, однак через те, що ці землі належно не оформлені, вони хвилюються, що можуть їх втратити.

Експерт Програми «U-LEAD з Європою» запропонував до п’яти варіантів надходження бюджету від управління землею.

Насамперед сільські території мають провести інвентаризацію своїх сільгоспземель, не витребуваних, не успадкованих паїв, використати відкриті ресурси з відкритими даними для проведення аудиту та збільшення надходжень.

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Новим явищем на селі є земельні аукціони, де лотами стає право на оренду земельної ділянки.

За словами Гнітецького, у минулому році півтора мільйона гектарів усіх земель було передано Держгеокадастром і багато громад уже долучилися до процесу проведення аукціонів.

«При цьому ціна зростає в рази, наприклад, якщо у Царичанському районі здають паї і в цілому у них виходить 8 тисяч гривень за пай у 4 гектари, а через аукціон – вже є такі прецеденти, виходить по 10 тисяч гривень за гектар. Це у п’ять разів більше. Це все гроші. Бо ми говоримо про одну ділянку, а їх може бути триста. Тому питання організації планування та забудови територій населених пунктів ОТГ дуже важливі для того, щоб громади були справді спроможними», - говорить Гнітецький.

Крім грошей для спроможності тергромадам важливо мати і керівників, які вміють приймати виважені й мудрі стратегічні рішення, які надалі будуть лиш збагачувати досягнення ОТГ. У цьому плані зростає роль землевпорядника, який насправді відіграє ключову роль, адже земельні надходження майже завжди є другими після надходжень ПДФО.

Серед слабких місць громад експерт виділив невикористання геоінформаційних систем та технологій. Тут має місце відсутність зацікавленості до сучасних інструментів саме у спеціалістів, хоча програмне забезпечення і навчання з використання програми проводилося безкоштовно. Однією з ключових проблем є недостатня мотивація персоналу в контексті зарплатні. Не сприяє роботі й те, що середній вік землевпорядників по Україні наближується до поважного, в якому спеціалісти вже дійсно не мають потягу до освоєння сучасних інструментів та прийняття їх в практичну роботу.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Людмила Блик