У Запорізькій області обговорили креативні підходи до організації масових заходів

Представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Запорізької області навчали, як організовувати масові заходи і робити їх цікавими для місцевих жителів.

Семінар «Креативні практики в організації масових заходів із залученням мешканців ОТГ» провели у Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам необхідно відійти від традицій, які були закладені ще за радянських часів. Необхідно змінювати підхід до організації заходів. У кожного заходу мають бути функції, а не лише розважальний аспект. Будемо говорити про креатив, збереження проектного принципу», - пояснила радник Запорізького ЦРМС з питань комунікацій Наталія Селюкова.

У семінарі-тренінгу взяли участь представники громад з усіх районів області. Як приклад розглянули організацію свята на 1 вересня.

«У нас головні учасники мають бути діти, а не вчителі. Кожна дитина має відчувати себе комфортно, але ж всі чогось несуть квіти вчителям, а про першачків, для яких все, що відбувається в цей день, - вперше, взагалі мало хто думає. Не діти у центрі уваги, і достатньо подивитись на їхні обличчя, з якими вони стоять на лінійках, аби це зрозуміти», - констатувала Селюкова.

Вона порадила представникам громад знайти нетрадиційні підходи в організації святкових заходів, які будуть проводитись, у тому числі, й 1 вересня.

«У багатьох школах країни вже йде процес заміни шкільних лінійок або навіть відмови від них. А гроші, які батьки витрачають на квіти, йдуть на допомогу військовим або благодійність. Треба активніше залучати до процесу головних дійових осіб - дітей. Можна влаштувати солодкий стіл чи будь-яке інше свято саме для дітей», - зазначила Селюкова і додала, що заходи мають проводитись не «для галочки».

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Під час обговорення члени громад пропонували різні ідеї, які можна було б використати під час проведення фестивалів та святкувань. Чи зможуть їх реалізувати на практиці, співробітники ЦРМС побачать вже за кілька тижнів. Як сказала Селюкова, прийнято рішення відвідати кілька громад, аби подивиться, чи дослухались вони до порад, які почули сьогодні, і чи змогли відмовитись від старих програм. Планується, що однією з ОТГ, куди приїдуть «ревізори» Центру, буде Таврійська громада Оріхівського району.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Дмитро Смольєнко