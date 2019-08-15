На Дніпропетровщині два райони повністю охоплені роботою ОТГ

Дніпропетровщина демонструє результати децентралізації: в регіоні два райони повністю охоплені роботою ОТГ.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна.

«Наша спільна робота з органами місцевого самоврядування, ОДА, облрадою з 2015 по 2019 рік створено 64 ОТГ, в кожному з 22 районів. Моніторинг фінансової спроможності громад підтверджує міцну економічну базу схваленого Перспективного плану. Два райони області - Апостолівський та Павлоградський - повністю охоплені роботою об'єднаних територіальних громад», - сказала Тертишна.

Вона додала, що на 99% завершено об'єднання в Широківському, Синельніковському, Томаківському, Царичанському, Васильківському, Софіївському районах. Є шанси повністю об'єднатися вже у цьому році і стати лідерами децентралізації громадам у Дніпровському, Межівському Покровському, Магдалинівському районах. Активно зараз йде процес створення ОТГ у Петропавлівському та Криворізькому районах. Активно приєднуються до діючих ОТГ ради у Криничанському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Юріївському районах.

Тертишна зауважила, що тергромадам варто пам'ятати: для того, щоб отримати бюджетні преференції на приєднані території вже у бюджеті 2020 року, документи щодо створення або приєднання до ОТГ мають бути подані до ОДА у серпні.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.