Безпека громад: На Дніпропетровщині стартував другий етап проєкту

У Дніпрі стартував другий етап проєкту «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних громадах України» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Для надання допомоги у формуванні планів та стратегій безпеки громад, на території яких реалізується зазначена ініціатива, прибули до Дніпропетровщини експерти з Польщі. Участь у заході беруть представники Троїцької, Новоолександрівської, Лошкарівської, Гречаноподівської та Миколаївської об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області", - поінформували у пресслужбі.

Метою ініціативи є підтримка об’єднаних громад у процесі розвитку управління кризовими ситуаціями на місцевому рівні та створенні планів заходів у сфері цивільного захисту - з особливим акцентом на створення добровільних пожежних команд, які доповнюють професійні пожежні частини.

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Участь у проєкті дасть змогу громадам-учасницям отримати професійну підготовку, пройшовши відповідні навчання, та поліпшити співпрацю з місцевими ДСНС.

Крім того, у період з 12 серпня до 16 серпня в межах реалізації впровадження ініціативи колеги із Польщі завітають до кожної громади, аби надати представникам громад підтримку у вигляді професійного менторства від міжнародних експертів з аналізу місцевих ризиків та створення детального місцевого плану безпеки та заходів реагування на надзвичайні події.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: dp.dsns.gov.ua