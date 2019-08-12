У Харкові обговорили проблеми створення нових ОТГ

Буфером, який гальмує створення нових об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у Харківській області, є, в тому числі, районні адміністрації, які не зацікавлені у втраті своїх владних повноважень.

Ця та інші думки прозвучали в ході обговорення проблем створення нових ОТГ у Харківській області за круглим столом у прес-клубі "Харків", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в Харківській області діють 19 ОТГ, і це лише третина від плану. Буфером, який гальмує створення нових ОТГ, є, в тому числі, районні адміністрації. Вони не зацікавлені у втраті своїх владних повноважень і намагаються якомога довше зберегти контроль і вплив на території району. Втім, зрозуміло, що районні адміністрації стали зайвою інстанцією в управлінні регіоном. Щоб вирішувати поточні управлінські завдання, достатньо зв'язків між департаментами Харківської ОДА і громадами на місцях. Реформа місцевого самоврядування саме й покликана створити нову владну вертикаль, яка буде набагато ефективнішою від колишньої", - зазначив у ході дискусії голова Мереф'янської ОТГ, віце-президент обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Веніамін Ситов.

За його словами, Мереф'янська ОТГ - одна з найпотужніших у регіоні, чий досвід може бути прикладом при створенні нових ОТГ.

"Населення громади, яка об'єднала сім сіл Харківського району, становить 26 тисяч осіб. Якщо в 2014 році власні доходи міськради становили 14 млн грн на рік, то після об'єднання, починаючи з 2017 року, - вже 56 млн грн, у 2018 році - 65 млн грн. У 2019 рік ми увійшли з доходами в 70 млн грн і плануємо закінчити рік з доходами понад 80 млн грн. Реалізація ж за гранти міжнародних організацій, включаючи USAID, понад ста власних проектів, включаючи освітні, дозволила, серед іншого, вирішити проблему підвищення кваліфікації кадрів до європейського рівня. У Мереф'янській ОТГ - 8 шкіл, 5 дитсадків, 3 будинки культури, спортивна школа, і при цьому показники минулого навчального року, рахуючи результати ЗНО, у нас одні з найвищих в області. Або інший приклад: завдяки високій кваліфікації фахівців вже на початку вересня ми відкриємо у себе сучасний Центр надання адміністративних послуг, і таких послуг буде не менше двохсот. Все це - реальні можливості об'єднаної громади", - пояснив Ситов.

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Водночас, говорить професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця доктор економічних наук Наталія Волкова, питаннями створення нових ОТГ повинні займатися фахівці нового рівня. "У виші відкрито спеціальність "Публічне адміністрування", і її випускники, впевнена, будуть затребувані у ході реформ місцевого самоврядування", - сказала вона.

На думку першого віце-президента обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, депутата Харківської облради Миколи Титова, важливо подолати консерватизм голів сільрад на місцях. "Для прикладу, в моєму рідному Сахновщинському районі шістнадцять голів сільрад все ще розмірковують, чи потрібно об'єднуватися, покладаючись на фактор добровільності. Важливо роз'яснити їм, що цього фактора скоро не буде, при цьому очікувані фінансові преференції почнуть надходити лише після об'єднання", - наголосив учасник дискусії.

У ході обговорення також порушено проблеми майбутнього укрупнення районів, що може позначитися на темпах об'єднання і якості новостворених ОТГ. За попередніми даними, в Харківській області замість нинішніх 27 районів можуть залишитися 4-7. При цьому, наголосили учасники обговорення, важливо врахувати не тільки кількість населених пунктів в окрузі, але і наявність транспортних інфраструктур, які забезпечать можливість комунікацій між центром і віддаленими селами.

Фото: SebWeo.com