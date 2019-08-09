На Сумщині служба зайнятості готує фахівців для ОТГ

На Сумщині служба зайнятості з безробітних готує фахівців для ОТГ.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

«На Сумщині в рамках децентралізаційних процесів обласна служба зайнятості виконує замовлення об'єднаних територіальних громад, а також сільських і селищних рад щодо навчання безробітних для їхньої подальшої роботи в ОТГ. З початку нинішнього року для них вже підготували 169 фахівців», - зазначив Підлісний.

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За його словами, у сільській місцевості регіону бракує спеціалістів з охорони громадського порядку, пожежної безпеки та безпеки праці, цивільного захисту, впровадження енергозберігаючих технологій тощо.

Перепідготовку тимчасово незайнятих осіб за цими та іншими напрямами здійснюють у Центрі сприяння розвитку об'єднаних територіальних громад. На сьогодні це єдиний в Україні навчальний заклад такого профілю, який на Сумщині відкрили, об'єднавши ресурси області та Державної служби зайнятості.

Фото: Фокус