На Вінниччині фінансисти ОТГ вчилися формувати орієнтовані бюджети

На Вінниччині фінансисти ОТГ вчилися формувати бюджети «з людським обличчям» - з урахуванням потреб людей різного віку, статі та інших ознак, що визначаються гендерними підходами.

Навчання для представників об’єднаних громад відбулися у форматі тренінгу «Застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі об’єднаних територіальних громад», організованого Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Коли ми говоримо про гендерно орієнтоване бюджетування, йдеться не жінок і чоловіків у буквальному, вузькому сенсі. Це мається на увазі погляд на цифри бюджету через призму потреб людей. Тобто, фактично говоримо про бюджет з людським обличчям, коли враховуються, скажімо, потреби осіб з інвалідністю, пріоритети різних вікових категорій тощо. Наприклад, якщо йтиметься про такі тривіальні речі, як надання послуг з соціального забезпечення в громадах. Коли ми провели гендерний аналіз певних програм в ОТГ, виявилось, що вони формально підходять до забезпечення цих послуг. Тобто, просто фінансується заробітна плата соціальних працівників. Але при цьому зовсім не враховується, що є потреби людей, яким, наприклад, за вісімдесят років, у яких менше рухової активності і яким треба надавати зовсім інший спектр послуг. Відповідно, вартість послуг соцпрацівників для цих людей у бюджеті громади треба закладати іншу», - розповідає радниця з питань місцевих фінансів Вінницького ЦРМС Інна Святна.

За її словами, Вінницький ЦРМС проводить навчання саме за цим профілем, позаяк вже з 1 січня гендерний підхід буде обов’язковим для формування усіх місцевих бюджетів.

Це вже другий тренінг з гендерно орієнтованого бюджетування для представників ОТГ Вінниччини. Цього разу у ньому беруть участь 30 працівників фінансових служб об’єднаних громад, в тому числі – новостворених, зазначила залучений тренер проєкту «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні» Мар’яна Колодій.

«На Вінниччині багато ОТГ, і не всі змогли взяти участь у попередньому тренінгу. До того ж, до нас приєдналися фінансисти з нещодавно створених об’єднаних громад, які тільки розпочинають свою діяльність, і ті, хто вже пройшов таке навчання і намагається втілювати гендерні підходи у свій бюджетний процес. Тому ми поєднуємо дві складові. З одного боку, розповідаємо про методичні рекомендації Мінфіну для тих, хто іще не знає, що таке гендерно орієнтоване бюджетування. Інша частина тренінгу будується на тому, що багато громад вже завершили процес формування бюджетних запитів на 2020 рік. І я знаю, що й на Вінниччині є громади, які намагаються включити гендерний підхід, як складову, в бюджетні документи. Нам важливо дізнатися про їхній досвід - чому вони все ж за це взялися, що їх спонукало і чи справді це робиться за методологію Міністерства фінансів», - говорить Колодій.

Вона вважає, що наразі важливо проаналізувати, у яких сферах на Вінниччині є так звані гендерні розриви - відмінності у потребах різних соціально-вікових груп, чи вони типові, або ж унікальні, притаманні тільки цьому регіону і конкретній ОТГ. А також зрозуміти, що об’єднаним громадам в реалізації гендерного бюджетування не вдається, хто і що стає на заваді у втіленні таких підходів. Тобто, водночас відбувається і навчання, і фахова дискусія, і обмін досвідом.

Одними з перших враховувати гендерні особливості при формуванні бюджету громади узялися в Немирівській міській ОТГ. До її складу входить 13 населених пунктів, де мешкають близько 15 тисяч осіб. За словами головного спеціаліста фінансового управління ОТГ Ірини Качур, розпочали ці процеси у 2018 році.

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«Ми частково впроваджуємо цей гендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі, наприклад, у таких паспортах, як з соціального обслуговування і позашкільної освіти. Скажімо, при плануванні фінансування гуртків враховуємо поділ на хлопчиків і дівчаток, і те, які напрямки позашкільної освіти і дозвілля їх цікавлять. Також проаналізували і намагаємося враховувати особливості потреб чоловіків і жінок, які обслуговуються в соціальних закладах», - каже Качур.

Вона розповідає, що, наприклад, в громаді проаналізували, у які гуртки ходять хлопчики, а в які – дівчатка, скільки їх відвідує заклади позашкільної освіти і які із занять в них найпопулярніші. З’ясувалося, що в такий спосіб свій вільний час воліють проводити здебільшого дівчатка, відтак, перелік гуртків скорегували з урахуванням їхніх вподобань.

Качур зазначила, що наразі громада фактично тестує використання гендерного підходу до бюджетування, адже започаткувала його уперше торік, а цьогоріч набуває досвіду життя ОТГ за таким кошторисом.

«Вчимося, аналізуємо, набуваємо досвіду і підбиваємо перші підсумки. Це нам дасть можливість усвідомлено планувати свої витрати на 2020 рік, орієнтуючись на реальні потреби наших мешканців, причому, саме на тому, чого потребує більшість, або особливі категорії людей», - сказала посадовець.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін